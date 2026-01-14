「春夜の六義園 夜間特別観賞」しだれ桜のライトアップ（昨年の様子）

東京都文京区にある六義園は「春夜の六義園 夜間特別観賞」を開催する。期間は“しだれ桜”の開花状況に合わせて、3月中旬から下旬までの間の連続した1週間程度。

薄紅色の花が咲く“しだれ桜”を中心に園内のライトアップが行われる。高さ約15m、幅20mに及ぶ六義園のシンボル“しだれ桜”が、昼間とは異なる様子で観賞できるという。中の島や吟花亭跡（ぎんかていあと）、水香江（すいこうのえ）などの各スポットが明かりで照らされるほか、園内各所にフォトスポットを設置。

日程の決定は、開催の約1週間前を予定している。

園内ライトアップ（過去の様子）

フォトスポット（過去の様子）

土蔵（くら）の壁面には、プロジェクションマッピングが投影される。

土蔵ジェクション（過去の様子）

イベント名

春夜の六義園 夜間特別観賞



開催期間

2026年3月中旬から下旬までの間の連続した1週間程度



開催時間

18時30分～21時00分（最終入園20時00分）



夜間特別観賞券

前売券（オンライン事前決済）：1,000円 当日券（窓口とオンライン）：1,200円

※小学生以下は無料（夜間特別観賞券をお持ちの保護者の付き添いが必要）



所在地

六義園

東京都文京区本駒込6-16-3