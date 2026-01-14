2025年シーズンの渋野日向子は、米女子ツアー本格参戦4年目にして、キャリアの分岐点とも言える極めて厳しい局面に立たされた。

停滞が数字に直結

シーズンの通算成績は、23試合に出場して予選落ちが13回。この予選落ちの数は、今季のツアー日本人選手の中で最多。年間ポイントランキングも104位に沈み、フルシード権を喪失するという結果に終わった。通年を通しての結果を見れば、停滞が数字に直結したシーズンだったと言わざるを得ない。

大舞台での勝負強さ

評価すべき点としては、大舞台での勝負強さが挙げられる。「全米女子オープン」では7位入賞。今季唯一のトップ10入りをこの最高峰の舞台で記録したことは、渋野の底力が依然として失われていないことを証明した。また、シード喪失後の最終予選会（Qシリーズ）で見せた粘りは特筆に値する。土壇場で2026年シーズンの「出場権」を確保した点は、プロとしての最低限の責務を果たしたと言える。

試練の1年に

一方で、課題は明確である。パーオン率はツアー全体でも下位に沈み、ショットの精度不足が年間を通じて露呈した。かつての強みであった攻撃的なゴルフを支える技術基盤が揺らいでおり、スタッツ面での改善が見られなかった点は、今後の大きな懸念材料であろう。

総じて2025年は、渋野日向子にとって「試練の再確認」となった1年。メジャーでの健闘という光はあったものの、シーズンを通した安定感の欠如が深刻化した形となった。シード権喪失という事実を正面から受け止め、技術体系を抜本的に再構築できるかどうかが、次シーズンの成否を分かつ。