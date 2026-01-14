「メッシのやつが一番」2006年のアルゼンチン代表も！ アディダスの復刻ユニ『Bring Back』シリーズ、懐かしいデザインに「クレイジーだ」「最高」の声
アディダスは１月14日、公式インスタグラムを更新。昔懐かしいユニホームを扱う『Bring Back』シリーズで、ラテンアメリカ４か国の復刻版が公開された。
アルゼンチン代表の2006年モデルは、背番号19と「MESSI」のネーム入り。コロンビア代表の1990年モデルではルイス・ディアス（バイエルン）がモデルを務め、メキシコ代表やチリ代表のレトロアイテムも紹介された。
この投稿には「伝説的」「アディダス、よくやった」「クレイジーだ」「メッシのやつが一番」「チリはベネズエラみたい」「コロンビアとメキシコが本当に最高」「アルゼンチンのやつ、まじでイケてる」などのコメントが寄せられた。
当時を思い出させるキットが好評だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】2006年のアルゼンチン代表は19番メッシ。アディダスが『Bring Back』コレクションを発表！
アルゼンチン代表の2006年モデルは、背番号19と「MESSI」のネーム入り。コロンビア代表の1990年モデルではルイス・ディアス（バイエルン）がモデルを務め、メキシコ代表やチリ代表のレトロアイテムも紹介された。
この投稿には「伝説的」「アディダス、よくやった」「クレイジーだ」「メッシのやつが一番」「チリはベネズエラみたい」「コロンビアとメキシコが本当に最高」「アルゼンチンのやつ、まじでイケてる」などのコメントが寄せられた。
当時を思い出させるキットが好評だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】2006年のアルゼンチン代表は19番メッシ。アディダスが『Bring Back』コレクションを発表！