「衝撃の敗戦だ」驚きの波乱！“アジア２位”がFIFAランク108位にまさかの敗戦→GS敗退決定に海外メディアが驚愕！母国ファンは不満「悲惨だ」「恥ずかしい」【U-23アジア杯】
サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、C組３位のイランは、４位の格下レバノンと対戦。０−１で敗れ、最下位で敗退が決定した。
勝てばグループステージ突破の可能性があったなか、56分にPKで被弾。猛攻を仕掛けて24本のシュートを放ったものの、１点が遠かった。
同時刻キックオフの試合で、同組の韓国がウズベキスタンに敗れたため、勝てば２位でベスト８に進出できていただけに、文字通り痛恨の敗戦となった。
レバノンA代表のFIFAランキングが108位に対し、イランは20位で、日本に次ぐアジア２位の強豪だ。それだけに、弟分の惨敗は国内でも厳しい見方をされているようだ。SNS上では、次のような声が上がった。
「ひどい結果だ」
「まったく恥ずかしい」
「悲惨だ」
「運がなかった」
「レバノンよりはるかに良いプレーをしたのに」
また、イランの敗戦に救われた韓国のメディア『OSEN』は、「与えられても食べられないイラン。レバノンに０−１で衝撃の敗戦。韓国の敗退危機から救った立役者だ」と、驚きをもって報じている。
U-23代表とはいえ、強豪国イランがレバノンの敗れたという結果に衝撃が広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
