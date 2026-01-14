日経225オプション3月限（14日日中） 5万7000円コールが出来高最多406枚
14日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2231枚だった。うちプットの出来高が1387枚と、コールの844枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の233枚（10円高485円）。コールの出来高トップは5万7000円の406枚（260円高1175円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 +4 15 70000
8 +8 24 69000
3 +11 33 68000
12 +20 53 67000
6 +18 64 66000
47 +31 100 65000
8 +52 140 64000
32 +55 187 63000
32 +75 270 62000
64 +107 365 61000
24 +165 500 60000
25 +140 650 59000
13 +190 875 58000
406 +260 1175 57000
24 +310 1360 56500
36 +225 1425 56000
14 +390 1655 55750
3 +335 1705 55500
2 +315 1790 55250
1 +425 2000 55000
14 +455 2065 54750 2410 4
50 +355 2140 54500 2285 1
54250 2120 7
54125 2115 2
1 +285 2230 54000 2060 -305 11
53875 2005 1
53750 2020 -220 2
53500 1845 -275 3
53125 1755 1
7 +480 2950 53000 1665 15
52750 1570 1
2 3800 52000 1335 -185 2
51875 1340 -105 1
51750 1280 -75 4
51625 1205 -130 2
51500 1175 -130 10
51375 1145 2
51250 1150 -60 7
51000 1065 -95 13
50875 1045 -70 1
50750 1020 +5 3
50625 990 1
50500 955 -95 17
50250 915 4
50125 965 1
50000 860 -85 2
49875 845 1
49750 825 1
49500 780 +15 9
49000 690 -50 19
