　14日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2231枚だった。うちプットの出来高が1387枚と、コールの844枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の233枚（10円高485円）。コールの出来高トップは5万7000円の406枚（260円高1175円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　10　　　+4　　　15　　70000　
　　 8　　　+8　　　24　　69000　
　　 3　　 +11　　　33　　68000　
　　12　　 +20　　　53　　67000　
　　 6　　 +18　　　64　　66000　
　　47　　 +31　　 100　　65000　
　　 8　　 +52　　 140　　64000　
　　32　　 +55　　 187　　63000　
　　32　　 +75　　 270　　62000　
　　64　　+107　　 365　　61000　
　　24　　+165　　 500　　60000　
　　25　　+140　　 650　　59000　
　　13　　+190　　 875　　58000　
　 406　　+260　　1175　　57000　
　　24　　+310　　1360　　56500　
　　36　　+225　　1425　　56000　
　　14　　+390　　1655　　55750　
　　 3　　+335　　1705　　55500　
　　 2　　+315　　1790　　55250　
　　 1　　+425　　2000　　55000　
　　14　　+455　　2065　　54750　　2410 　　　　　　　 4　
　　50　　+355　　2140　　54500　　2285 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54250　　2120 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　54125　　2115 　　　　　　　 2　
　　 1　　+285　　2230　　54000　　2060 　　-305　　　11　
　　　　　　　　　　　　　53875　　2005 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53750　　2020 　　-220　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　1845 　　-275　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53125　　1755 　　　　　　　 1　
　　 7　　+480　　2950　　53000　　1665 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1570 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　3800　　52000　　1335 　　-185　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1340 　　-105　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1280 　　 -75　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51625　　1205 　　-130　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1175 　　-130　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51375　　1145 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1150 　　 -60　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1065 　　 -95　　　13　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1045 　　 -70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1020 　　　+5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 990 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 955 　　 -95　　　17　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 915 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 965 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 860 　　 -85　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 845 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 825 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 780 　　 +15　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 690 　　 -50　　　19　