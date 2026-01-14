日経225オプション4月限（14日日中） 5万6500円コールが出来高最多24枚
14日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は123枚だった。うちコールの出来高が71枚と、プットの52枚を上回った。コールの出来高トップは5万6500円の24枚（1615円）。プットの出来高トップは4万6000円の7枚（590円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 +97 325 63000
22 1160 58000
24 1445 57000
24 1615 56500
54500 2865 1
52750 2065 2
52125 1840 2
51875 1760 4
51750 1720 4
51250 1560 2
50750 1420 -455 2
47250 760 5
46000 590 7
45000 495 2
44500 485 5
42250 315 2
41000 300 +30 1
37000 164 2
36000 146 +2 6
35000 128 1
16000 10 0 2
10000 5 +1 2
株探ニュース
