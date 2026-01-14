　14日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は123枚だった。うちコールの出来高が71枚と、プットの52枚を上回った。コールの出来高トップは5万6500円の24枚（1615円）。プットの出来高トップは4万6000円の7枚（590円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　 +97　　 325　　63000　
　　22　　　　　　1160　　58000　
　　24　　　　　　1445　　57000　
　　24　　　　　　1615　　56500　
　　　　　　　　　　　　　54500　　2865 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52750　　2065 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1840 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1760 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1720 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1560 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1420 　　-455　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 760 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 590 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 495 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 485 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 315 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 300 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 164 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 146 　　　+2　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 128 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　+1　　　 2　


株探ニュース