フォルシア <304A> [東証Ｇ] が1月14日大引け後(16:45)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比60.8％減の5100万円に大きく落ち込み、通期計画の2億4900万円に対する進捗率は20.5％にとどまり、さらに前年同期の65.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の経常利益は前年同期比2.9倍の1億9800万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の経常利益は前年同期比66.0％減の1700万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.3％→3.0％に急悪化した。



