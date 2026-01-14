日本色材工業研究所 <4920> [東証Ｓ] が1月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比99.7％減の100万円に大きく落ち込み、通期計画の1億3300万円に対する進捗率は0.8％にとどまり、5年平均の69.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の1億3200万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常損益は8900万円の赤字(前年同期は8700万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-1.1％→-2.7％に悪化した。



株探ニュース

