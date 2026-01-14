ユナイテッド＆コレクティブ <3557> [東証Ｇ] が1月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の最終損益(非連結)は1億1300万円の赤字(前年同期は1100万円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同利益を従来予想の7300万円→800万円(前期は5900万円)に89.0％下方修正し、一転して86.4％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の最終損益も従来予想の6500万円の黒字→トントン(前年同期は3800万円の黒字)に減額した計算になる。



同時に、期末一括配当は引き続き未定とした。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の最終損益は1億2100万円の赤字(前年同期は1000万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の0.6％→-3.6％に大幅悪化した。



株探ニュース

