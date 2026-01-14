3児の父・照英「俺の大切な宝物だよ」 妻＆子どもたちとの“ちゃめっ気あふれる”家族ショット公開「いい写真」
タレントの照英（51）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。妻と子どもたちとの自然体で楽しげな家族ショットを公開した。
【写真】「俺の大切な宝物」照英が公開した、妻＆3人の子どもたちとの家族ショット
正月を家族と共にグアムで過ごした照英は、6日から旅行の写真を連投。投稿 では「家族って最高だ 俺の大切な宝物だよ」とつづり、ビーチを背景に、妻と3人の子どもたちと並んだ写真を披露。照英は笑顔でポーズを決め、子どもたちも全身で楽しさを表現しており、家族の仲の良さが伝わってくる。
写真では、砂浜に立ち思い思いのポーズを取る姿が印象的で、照英の力強くもどこかおちゃめな表情が、家族写真ならではの温かく開放的な雰囲気を引き立てていた。
この投稿にコメント欄では、「皆さま、素敵な御御足 かけっこはやそう〜」「いい写真ーーー最高です」「素敵なご家族」「言葉と行動で伝える照英さん、夫と父の鏡です」「幸せ家族の日本代表は、、、照英ファミリー、ここに健在!!」など、称賛と温かな声が多数寄せられている。
照英は、2005年10月にフリーアナウンサーだった阿部和加子さんと結婚。07年2月に第1子となる長男（18）、10年2月に長女（15）、16年11月に次女（9）が誕生した。
