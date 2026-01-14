女優で歌手の其原有沙（24）が、短編映画「アマミノクロウサギはノアの方舟に乗ったのか」（監督中川究矢）で初めて映画主題歌を歌う。書き下ろしの新曲「この星で逢えたら」で、映画には本人役としても出演する。「優しい歌詞やメロディーと私の歌声が物語の中でどのように感じていただけるのか楽しみです」と胸を躍らせている。映画は2月15日、鹿児島県奄美市で開催される「第4回アマミシネマフェスティバル」で初上映される。

映画は奄美大島を舞台に、生まれる前の記憶を持っている3歳の少年・唄と、従姉妹の高校生・咲良の絆を描く物語。唄は英国留学に旅立った咲良の帰省を心待ちにしていたが、咲良が乗る飛行機がトラブルに巻き込まれてしまう。

映画はもちろん、「この星で逢えたら」のミュージックビデオ（MV）も奄美大島で撮影。初めて同地を訪れたという其原は「自然豊かな島での撮影は海辺や島の教会なども静かに時が流れているように感じました」とコメント。MV撮影時は梅雨の時期だったが「撮影に関わる島の皆さんの温かさと奄美大島の優しい空間の中、無事に撮影することが出来ました」と回想。「笑顔で歌うというより物静かなイメージでということで、海辺や教会のシーンでも穏やかな表情で歌いました」と撮影を振り返った。楽曲は2月11日に配信予定。