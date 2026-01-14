楽天の大卒3年目・中島大輔外野手（24）が沖縄県内で自主トレを公開。「去年同様、1年間戦い続ける体づくりがテーマ。下半身の強化、体のバランスを整える練習をしています」と語った。

昨季はシーズン途中に1番に定着するなどブレーク。124試合に出場し、打率・266、6本塁打、31打点、22盗塁をマークした。それでも「変化球への対応が課題だし、変化球に対応していくと速い真っすぐをはじけない。そこをどうするか試行錯誤している段階です」と明かした。

正月の箱根駅伝で母校の青学大が史上初となる2度目の3連覇を達成。中島は5区で区間新記録を樹立し「シン・山の神」を襲名した黒田朝日にちなみ、「バッティングの神になりたい」と誓った。

オフには母校の8学年先輩、レッドソックス・吉田正尚と対面した。これまで直接話をする機会はなかったが、昨季のバッティング動画を見てもらい「こういう時はどうしたらいいですか」「逆方向はどういう意識ですか」と質問攻め。「首位打者を獲って、ホームランも打てたら最強なので目指すべき存在です。引き出しが多く、勉強になり、いい時間だった」と飛躍の糧とした。

偉大な先輩は自身と同じ大卒3年目で初めて全試合に出場し、スター選手への階段をかけ上がった。「もちろん、全試合出たいですし、3割も打ちたい。去年の自分を超えられる一年にしていきたい」。4年連続4位のチームを必ず上位に押し上げる。（花里 雄太）