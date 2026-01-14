松田ゆう姫『5時に夢中！』で結婚を生報告 輝く指輪も公開「松田家から追い出されました！」
松田優作さんの長女でミュージシャンの松田ゆう姫（38）が14日、TOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に出演。プロダンサーKTRとして知られる、後藤慶太郎（35）と結婚したことを生報告した。
【写真】2ショットで結婚を発表した松田ゆう姫＆後藤慶太郎
水曜コメンテーターとして番組に出演した松田。番組冒頭「この度、結婚しました！」と笑顔でVサイン。後藤姓なることを明かし「松田家から追い出されました！」とちゃめっ気たっぷりに語り、左手の薬指に輝く指輪も披露した。
松田によると、後藤とは共通の友人を介して1年ほど前に出会ったという。MCの垣花正から「お付き合いが始まったのは6月くらいですか？」と聞かれると、「いや、もうちょい前かも」と赤裸々に語った。その後も惚気話が止まらず、同じく水曜コメンテーターの小原ブラスから「結婚の話禁止！」と制止される場面もあった。
松田と後藤は同日、自身のSNSを通じて結婚したことを報告した。
松田ゆう姫は11月30日生まれ、東京都出身。AB型。2012年、エレクトロニックデュオ・Young Juvenile Youthのボーカル。21年4月、俳優として、ドラマ『コントが始まる』に出演。父は、俳優の松田優作さん。母は松田美由紀。兄は松田龍平と松田翔太。
後藤は1990年11月18日、愛媛県宇和島市生まれ。プロダンサーKTRとして知られる。高校３年時からダンスを始め、現在は日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」のFULLCAST RAISERZに所属する。
