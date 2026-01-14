タレント松田ゆう姫（38）が14日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に水曜コメンテーターとして生出演し、結婚を生報告した。

MCのフリーアナウンサー垣花正から「松田さんからご報告があるそうです」とさっそく振られ、「このたび、結婚しました〜！」と、ガッツポーズとピースで明るく報告した。

番組はそのまま、質問タイムへ。相手はDリーグのダンサー後藤慶太郎で、「プロのダンサーの方です。クランプというダンスがあって、クランプ界では日本一かなと」と明かした。タレント小原ブラスに「後藤ゆう姫になるの？」と聞かれると、「そういうことになります！」と照れ笑いを浮かべた。また「松田家から追い出されました〜！」とも明かし、笑わせた。結婚指輪も目ざとく見つけられ、「外すの忘れてた〜！」と慌てていた。

松田は自身のインスタグラムでこの日、「私事ではございますが、このたび結婚することになりました。お相手は、Dリーガーでアーティストの後藤慶太郎さんです」と報告。後藤については「彼は穏やかで本当に優しく、一緒にいると、まるで温泉に浸かっているような心地よさと安心感を与えてくれる人です」と説明していた。

松田は昭和の名優、松田優作さんの長女で、母は女優の松田美由紀。兄は俳優の松田龍平と松田翔太という芸能一家に育った。

後藤はプロダンスリーグ・Dリーグの「FULLCAST RAISERZ」に所属し、KTRの名で活動。モデルとしても活躍している。

後藤もインスタグラムで「私事ではございますが、この度、松田ゆう姫さんと結婚いたしました」と結婚を報告。松田について「彼女は、自分の言葉をまっすぐに伝えてくれる素直さと優しさがあり、僕の日常の何気ない瞬間さえも特別にしてくれる方です」とつづった。