タレントの若槻千夏（41）が13日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。ドッキリ番組に何度も出演するための秘訣（ひけつ）を明かした。

この日のゲストは8人組ダンス＆ボーカルグループ「MAZZEL」のNAOYA。若槻はかつてはドッキリ番組でよくだまされていたとしたが、「年齢重ねると、こいつ気づくなって分かる人はもう引っかけないの。新鮮なリアクションが欲しいから、ああいうスタッフの人は」と最近はターゲットにされることはないとした。

NAOYAは「ええ〜、ドッキリされてみたいなあ。1回もないです」とうらやましそうに語った。若槻はドッキリ番組のスタッフから聞いた話として「これ今後ドッキリの仕事きたら注意してほしいんだけれど、かかった後、“えっ、うれしい！ドッキリの番組出たかったんです〜！”、これダメです」と喜ぶのはダメだとアドバイスした。

「それ思っていたとしても、“ちょっとやめてくださいよ！”の人がもう1回来るらしい」と力説。NAOYAは「分かった。もうブチギレときますね。“もう嫌やってん、なんなん、これ〜！”」と実演してみせ、「分かりました」と大きくうなずいた。