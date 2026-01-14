【Craftlings】 1月16日 発売予定 通常価格：1,700円 セール価格：1,445円（1月30日頃まで）

ソロ開発者のARIANO Games（ドイツ・ベルリン）は、Steam用発展&効率化コロニーシム「Craftlings」を1月16日に発売する。価格は1,700円。1月30日頃までは15％オフの1,445円で購入できる。

本作は、90年代の伝説的クラシック作品にインスパイアされた発展&効率化コロニーシム。プレーヤーは、「クラフトリング」と呼ばれる小さき者たちを導く存在となり、彼らに仕事を割り当て、集落を発展させ、生産ラインを強化していく。

可愛いドット絵にコミカルな効果音、リラックスできる音楽に彩られた雰囲気の中で、クラフトリングたちを発展させる独特なゲームプレイを楽しめる。対応言語は、日本語/英語/簡体字/韓国語 ほか全14言語。

「Craftlings」ゲーム概要

【Craftlings - Release Date Gameplay Trailer】

本作は「クラフトリング」と呼ばれる小さき者たちを導くコロニーシム。クラフトリングたちは、木こりや石工、鉱夫など、どんな仕事もこなすことができる。農場から兵舎まで様々な建物を建てて、集落を発展させていこう。

本作には手づくりの全12ステージが用意されているほか、バイオームも全3種類存在し、それぞれ環境や植生が異なる。

発展のコツは適応と効率化

発展には、環境や課題にあわせて適応していくことや、自動化された生産ラインを作って微調整したり、より効率的に発展できるよう戦略を練り直したりすることなどが必要。

新たな資源を入手して町役場を建設すれば、自動リフトやドローンなどの技術が解放され、より効率を高めることができる。

主な特徴

手作業で作り込まれた12のユニークなレベル 25種類以上の標準建築物と豊富な資源 多数のクエスト専用建築物 3つの異なるバイオーム 訓練可能な4タイプの戦士 全マップを通して登場する4体のユニークなボス 20時間以上のゲームプレイ スピードラン向けの7つのグローバルランク リラックスできる、ノスタルジックな楽曲20曲を収録したサウンドトラック

(C) Copyright 2024 Ariano Games GmbH. Developed by Ariano Games GmbH. Published by Raw Fury AB. All Rights Reserved.