女優の山口乃々華（２７）、豊田エリー（３７）、平野綾（３８）らが１４日、都内で行われた「ｃｏｎＳｅｐｔ２０２６：シーズン ＲｅＢＯＲＮ」製作発表会に出席した。

舞台および映像コンテンツを企画、プロデュースする「ｃｏｎＳｅｐｔ」は、３か月連続上演企画を実施。ミュージカル「ＳＥＲＩ 〜ひとつのいのち ２０２６」、「誰かひとり／回復する人間」、「シルヴィア、生きる」の各出演者やクリエイターら総勢２３名がイベントに参加した。

「ＳＥＲＩ―」で主人公の少女・千璃（せり）を演じる山口は「初演は４年前になるので、かなり忘れてはきてるんですけれども。私の中でもとても大事な作品」と思いを吐露。来る公演に向けて「初演に引き続き、こうして千璃ちゃんの役を任せてもらえること、心から光栄だなと思っています。よりどりみどりなカラフルな作品になるんじゃないかと楽しみにしています」と意気込んだ。

「誰かひとり―」に出演する豊田は、この日が誕生日。サプライズで花束を受け取ると、驚きながらも「バレずに帰れると思ってた。ありがとうございます」と笑顔で喜んだ。

「シルヴィア――」でアメリカの女性作家・シルヴィア・プラスを演じる平野は「私も役者として表現することを追求し、諦めずに最後まで作品の中で、彼女の人生を生き抜きたいと思っております」とコメント。パフォーマンスでは美声を響かせた。