こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、1月16日（金）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2026年1月14日は、ゼリア新薬工業のヘパリーゼZがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【初回購入限定/お1人様1セット限り】ヘパリーゼZ 3粒×5袋×2個セット【約10日分】 ゼリア新薬 肝臓エキス セサミン ウコン オルニチン サプリメント ヘパリーゼ お試し 送料無料 ポスト投函 宅配便 後払い対応 プレゼント ギフトにも 1,350円 （50％オフ：2026年1月14日(水)23:59まで） 楽天で購入する PR PR

肝臓ケアをもっと手軽に。ゼリア新薬工業の「ヘパリーゼZ」が初回購入限定・お1人様1セット限りで50％オフ！

忙しい毎日が続くと、体調管理も効率重視でいきたいところ。ゼリア新薬工業の「ヘパリーゼZ 3粒×5袋×2個セット」は、粒タイプの個包装で持ち歩きやすく、必要なタイミングでさっと摂れる実用派サプリ。今なら、初回購入限定・お1人様1セット限り50％オフと大特価で購入できるチャンスです。

「ヘパリーゼZ」は、肝臓エキスを主成分に、ウコンエキス、オルニチン、セサミン、L-シスチンの4つの配合成分を組み合わせた栄養補助食品です。

毎日をアクティブに過ごしたい人のコンディション管理をサポートする設計で、仕事が立て込む時期や生活リズムが乱れがちなタイミングにも取り入れやすいのが特長です。

粒タイプ×個包装で、携帯性が高いのも◎

本商品は、3粒×5袋入りを2個セットにした合計10袋のお試しセット。粒タイプかつ個包装なので、ポケットやバッグに入れてもかさばりにくいのも嬉しいポイントです。外出先や出張、会食前後など、タイミングを選ばず持ち歩けます。

さらに現在は、初回購入限定・お1人様1セット限りで50％オフ。試してみたい人にとって、これ以上ない導入タイミングといえそうです。

【初回購入限定/お1人様1セット限り】ヘパリーゼZ 3粒×5袋×2個セット【約10日分】 ゼリア新薬 肝臓エキス セサミン ウコン オルニチン サプリメント ヘパリーゼ お試し 送料無料 ポスト投函 宅配便 後払い対応 プレゼント ギフトにも 1,350円 （50％オフ：2026年1月14日(水)23:59まで） 楽天で購入する PR PR

＞＞zeriaonlineの楽天市場公式セール対象商品一覧はこちら

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

Image/Source:楽天市場