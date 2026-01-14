訪日報告に反響

米プロバスケットボールリーグ（NBA）のレジェンドの訪日に反響が広がっている。東京・浅草など観光スポットを巡った訪日報告に、バスケファンから驚きの声が相次いだ。

年始早々、日本を訪れていたのは米バスケットボール界の英雄ドウェイン・ウェイド氏だった。女優で妻のガブリエル・ユニオンさんとともに訪日。浅草寺の五重塔や仲見世通り、さらには東京タワーを望む絶景スポットを巡ったようだ。手をつないでポーズを決めるなど、仲睦まじい様子をのぞかせた。

自身のインスタグラムの投稿に「日本旅行の“ハイ”な気分がまだ冷めない。東京での冒険の風景をいくつか！」とつづり実際の画像を公開。突然の訪日に、ネット上は騒然となっていた。

「うおおおいまじか！」

「え？え？」

「ウェイド来日か 見てみたかった」

「おおおおお、ウェイド御大が日本に?!」

「マジで会いたすぎる」

43歳のウェイド氏はヒートなどで活躍し、3度のNBA制覇を成し遂げた史上屈指のシューティングガード。13度のオールスター選出を誇り、2023年にはバスケットボール殿堂入りも果たしている。



（THE ANSWER編集部）