浅草で女優妻と堂々デート「え？え？」 突如出没した世界的スターに驚き「会いたすぎる」
訪日報告に反響
米プロバスケットボールリーグ（NBA）のレジェンドの訪日に反響が広がっている。東京・浅草など観光スポットを巡った訪日報告に、バスケファンから驚きの声が相次いだ。
年始早々、日本を訪れていたのは米バスケットボール界の英雄ドウェイン・ウェイド氏だった。女優で妻のガブリエル・ユニオンさんとともに訪日。浅草寺の五重塔や仲見世通り、さらには東京タワーを望む絶景スポットを巡ったようだ。手をつないでポーズを決めるなど、仲睦まじい様子をのぞかせた。
自身のインスタグラムの投稿に「日本旅行の“ハイ”な気分がまだ冷めない。東京での冒険の風景をいくつか！」とつづり実際の画像を公開。突然の訪日に、ネット上は騒然となっていた。
「うおおおいまじか！」
「え？え？」
「ウェイド来日か 見てみたかった」
「おおおおお、ウェイド御大が日本に?!」
「マジで会いたすぎる」
43歳のウェイド氏はヒートなどで活躍し、3度のNBA制覇を成し遂げた史上屈指のシューティングガード。13度のオールスター選出を誇り、2023年にはバスケットボール殿堂入りも果たしている。
（THE ANSWER編集部）