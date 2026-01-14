“柄ニット”はこう着る！【studio CLIP】40・50代が真似したい「こなれコーデ術」

着まわしやすさを重視して、つい無地のシンプルトップスを選びがち……。気分を変えてパッと垢抜けを狙うなら、一点投入でコーデが華やぐ柄ニットを取り入れてみて。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】のおしゃれ店員さんによる、こなれコーデを紹介します。ミドル世代に似合いそうなレイヤードスタイルなので、ぜひ真似してみて。

柄ベストのプラスワンでワンピコーデのマンネリ回避

【studio CLIP】「ノルディックニットベスト」\4,400（税込・セール価格）

マンネリしがちな黒ワンピコーデは、柄物のベストとをレイヤードするだけで一気にシャレ見え。目を惹くノルディック柄が、暗いトーンで重たく見えがちな冬コーデのアクセントになってくれます。ワイドパンツを重ねつつワンピの裾側のボタンを外して抜け感をプラスすれば、こなれたスタイルの完成。

レトロ柄セーターにブラウスレイヤードでこなれ度UP

【studio CLIP】「2ゲージレトロジャガードニット」\6,490（税込）

存在感のあるレトロなジャガード柄が特徴のセーター。シンプルなボトムスを合わせるだけでもおしゃれに決まりそうですが、チュニックブラウスを重ねて首元や裾から覗かせることでこなれ感UP。ワイドパンツを合わせれば、ほどよくラフな雰囲気に仕上がります。フェイクファーのワッチもあたたかみがあって◎

