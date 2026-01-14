【急転！】高市早苗首相“独断”解散へ…「大義なき解散総選挙」のウラで起きていた「醜聞多発の予兆」

すでに議員の最大の関心事は“選挙日程”

なぜこのタイミングなのか――。

高市早苗首相（64）が、１月23日に召集される通常国会の冒頭で、衆院解散に踏み切る可能性が出てきた。１月10日付の読売新聞など各紙が報じた。

「報道が出た直後、解散総選挙の可能性は50％を超えるくらいという感じだったが、３連休が明けた１月13日には95％に上がった。ここまで解散の話題が盛り上がっているのに、高市首相が直接その件について発言していないのがその証でしょう。すでに解散ありきで、議員たちの関心は選挙日程になっていますよ」

と政治評論家の有馬晴海氏は、本サイトの取材に答える。

関係者の話を総合すると、永田町などでは投開票日はスケジュール的にタイトな２月８日よりも、２月15日が有力視されているという。だが、前出の有馬氏は

「高市首相とすれば電撃的な解散総選挙を決めた以上、１日も早くやりたいはず。１週間のブランクが、思わぬ落とし穴になるかもしれない。であれば、２月15日より８日になるのではないか」

と予想する。

高市首相の後見人を務める麻生太郎副総裁（85）は、１月10日に地元で西日本新聞の取材に応え、“冒頭解散”について

「ないでしょうね」

と否定的な考えを示していた。それだけに気になるのは麻生氏の動向だが、

「官邸内の一部の人だけしか知らされていなかった。それだけに、麻生氏は“赤っ恥をかかされた”と、ブチギレているようです。ですが、元々は早期の解散総選挙を望んでいたのは、麻生氏。これで自民党が大勝すれば、そんな怒りもどこかに飛んでいっちゃうでしょう」

と自民党関係者は明かす。

自民党は衆参両院で少数与党であることから、何ごとも前に進めるためには、他党にお伺いを立てなければならない。現在そのパートナーは日本維新の会だが、スムーズに政策実現できているかどうかは疑問が残る。

高市首相としては高支持率を維持しているこのタイミングで総選挙に打って出て、衆院だけでも自民党で安定多数を確保したい考えだ。

天理教系企業から「5000万円の献金」報道

だが、それはあくまで“自己都合”であり、解散に至る「大義名分」としては疑問が残る。何より高市首相はかねて物価高対策や補正予算の早期執行など、国民の暮らしに直結する政策実行を優先し、解散については

「考えていない」

と繰り返してきた。その部分では整合性は全くとれていない。何か別の“狙い”があるのではないか？

首相周辺を取材すると、通常国会で“時限爆弾”が炸裂すると読んでいたフシがある。

１月８日発売の『週刊文春』は〈高市総裁が天の願い 統一教会マル秘報告書〉と題した記事を掲載。韓国統一教会の政界工作の捜査過程で見つかった極秘文書を紹介し、高市首相と教団の“ただならぬ関係”を報じている。

昨年12月には、同誌で高市首相が代表を務める政党支部や資金管理団体から’24年に天理教系企業に総額5000万円が支出されていたと伝えた。これに高市首相は

「全ての使途は当該政治団体の活動に必要な支出です」

と回答している。

もっか文春を筆頭にメディアには自民党絡みのスキャンダルが次々と持ち込まれており、その中には高市首相周辺の企業献金、党支部経由の寄付などに絞ったモノもあるという。

「これから立て続けに“政権幹部の醜聞が出るかも”という情報がもれてきた。通常国会が始まれば、そうした疑惑が予算委員会などで追及される可能性がある。“高市人気”が剥がれる前に、解散総選挙の話題性でスキャンダルを“上書き”しようと考えたのではないか」（全国紙政治担当記者）

突然の解散による短期決戦は野党や少数政党には不利で、候補者の擁立や調整が間に合わないケースもある。各種世論調査で高市内閣の支持率は70％超。このタイミングなら圧勝できると確信したのだろう。

株式市場では「選挙は買い」の格言から、衆院解散の可能性が伝えられた１月９日夜から日経先物市場は一時３％以上高騰した。一見、投資家は歓迎しているように見えるが、中堅証券会社幹部は

「高市自民党が圧勝すれば、積極財政で円売りが進むというシナリオ。物価上昇分、株価も上がるということに過ぎない。健全な株高には程遠い」

と語る。

最大野党・立憲民主党の野田佳彦代表（68）は、突然の解散風について

「働いて働いて働いてと言っている割には、また政治空白を作って、物価高のために経済のために働かないで（国民に）信を問うというやり方がいいのかどうか。これは厳しく問われるのではないか」

と指弾した。

止まらぬ物価高、冷え込んだ日中関係……。問題は山積しており、このタイミングで総選挙を行う必要があるのかどうか。有権者は冷静にジャッジしなければならない――。