ママ友「働いている私を助けて当然」専業主婦を“無料託児所”扱い。私が断った瞬間『嫌がらせ』が始まって

出産後、これまで通り働き続けてワーママになるか、子育てや家事に専念するため専業主婦になるか、多くの女性が悩んだ経験があるのではないでしょうか。私の友人A子さんは、専業主婦を選んだものの、ママ友から「時間に余裕がある」認定をされてしまい、困った経験があるそうです。

専業主婦は暇？

ママ友のM美は正社員として、新卒から長年勤めている会社で働いています。一方、私は専業主婦になることを選びました。私が専業主婦だからなのか、M美には日中もずっと家にいるものだと思われており、家事や育児の合間の時間を「自由な時間」だと捉えられている節がありました。専業主婦といえど、幼稚園年少の次男の送迎や小学校2年生の長男の宿題の見守りや習い事への送迎でなんだかんだやることはあります。

放課後、近所の子を

M美の息子とわが家の長男は、2年連続で同じクラス。家もまあまあ近いことから、息子同士は仲良くしているそうです。M美の息子は、平日の放課後はいつも児童クラブに通っているらしいのですが、最近は児童クラブにあまり行きたがらないそう。とはいえ1人で家で留守番は心配なことから、平日の放課後にわが家で預かってもらえないかとM美から頼まれてしまいました。