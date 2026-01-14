解散ムードが高まる中、沈黙を貫いてきた高市首相。今週は外交ウイークです。



（高市首相）

「こんにちは！ようこそ！私のふるさと奈良に」



（韓国 李 在明 大統領）

「ありがとうございます。こんなに歓迎していただくのは身に余る光栄です」



（高市首相）

「夫人も。会えてうれしいです。テレビでいつも見ていましたけど、やはりかわいい」



13日から高市首相の地元･奈良県を訪れている、韓国の李在明大統領。





13日夜行われた夕食会。高市首相と李在明大統領がテーブルをはさんで笑い合う様子が。また、「楽器演奏」が趣味だという高市首相。共同記者発表の後には李大統領と懇談し、韓国の人気グループ「BTS」の曲などをドラムで演奏。総理周辺によりますと、高市首相のアイデアで行われた“サプライズ”で、李大統領は、「長年の夢だったドラム演奏ができてうれしい」と感想を述べたといいます。この前に行われた日韓首脳会談。共同記者発表では。（高市首相）「日韓関係の戦略的重要性について認識を共有し、両国が地域の安定に連携して役割を果たしていくべきとの点を確認しました」日韓、日韓米の関係の重要性を確認。その上で、李大統領は…（韓国 李 在明 大統領）「日中韓3か国が最大限の共通点を見いだし、ともに意思疎通を図り、協力していく必要がある」“日中韓の協力”について指摘しました。そして、一夜明けた、14日。高市首相は、李大統領とともに世界遺産の法隆寺を視察。約1時間ほどかけて法隆寺内の金堂などを見て回りました。法隆寺は現存する世界最古の木造建築で、朝鮮半島から由来する建築様式などが用いられています。2人は五重塔の前で記念撮影をするなど、親睦を深めていました。そして、奈良での首脳会談を終え、高市首相は午後2時前に官邸に戻りましたが、沈黙を貫いている「解散」を巡り大きな動きが…。政権幹部によりますと、高市首相は官邸に戻り解散に関する詰めの検討に入っているとみられています。自民党内では麻生副総裁が慎重姿勢を示すなど反対論も根強い中、選挙情勢なども分析し最終判断する考えです。その上で、このあと、自民党の鈴木幹事長、維新の吉村代表ら与党幹部と会談し、解散に関する方針を伝える考えです。ある政権幹部は、高市首相は、この場で1月23日に召集される通常国会の冒頭で、解散に踏み切る意向を伝えるとの見方を示しています。これまで、冒頭解散が行われたケースは4回で、いずれも自民党政権下でした。そのひとつが…。（衆議院 議長･1986年当時）「日本国憲法第7条により、衆議院を解散する」1986年の「死んだふり解散」。当時の中曽根総理が、それまで解散を否定し続けなから、誰もが予想していなかったタイミングで、衆議院を解散したため、このように名付けられました。また、2017年には。（安倍 首相･2017年当時）「この解散は、国難突破解散であります」森友、加計学園問題を巡る追及を受けていた、当時の安倍首相が、臨時国会冒頭での解散に踏み切りました。これらの冒頭解散の結果行われた選挙では、与党が勝利しています。また、高市首相が解散に踏み切る場合、選挙日程は1月27日公示、2月8日投開票を軸に調整していることも分かりました。23日に解散すれば、衆議院解散から投開票までの期間は16日間と、戦後最も短くなります。2026年度予算案の審議の遅れを最小限に抑え「物価高対策後回し」との批判を 抑える狙いがあるとみられます。ただ、ある自民党幹部は「一番大切な予算の年度内成立を捨ててまで解散する大義は何なのか。世論に党利党略だと思われれば選挙戦も厳しくなる」と懸念を示しています。一方、解散を念頭に準備を進めている野党。公明党の斉藤代表に選挙協力を呼びかけている、立憲民主党の野田代表は、13日、党の常任理事会で。（立憲民主党 野田代表)「公明党のみならず、国民民主党にも呼びかけていきたいと思いますので、この方向性について、ご確認をいただければ」新たに、国民民主党にも協力を呼びかける方針を示しました。その国民民主党の玉木代表は、選挙となれば戦い抜くとした上で、自民党を批判。（国民民主党 玉木代表）「経済後回し解散と言わざるを得なくなる。手取りを増やすという私たちの政策であり、国民の求める政策が滞ってしまうことが最大の心配」このあと与党幹部と会談する高市首相。解散を巡る最終判断が注目されます。