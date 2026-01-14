櫻坂46、国立競技場ライブのキービジュアル＆ロゴ解禁 チケット券売スケジュールも新たに発表
櫻坂46が、4月11日・12日にMUFGスタジアム(国立競技場)にて開催する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』のキービジュアルとロゴを公開した。
【撮り下ろし写真】ソロカットも！まるで姉妹のような櫻坂46メンバー
今回のキービジュアルを手掛けたのは、クリエイティブチーム・PERIMETRONのOSRIN氏。櫻坂46とタッグを組むのは、2023年に六本木ミュージアムにて開催した櫻坂46の展覧会『新せ界』以来、約2年半ぶりとなる。
本キービジュアルは、広い草原に咲き誇る桜の木を、グループカラーであり、始まりを連想させる白いワンピースを着用した32人のメンバー全員で構成するというエモーショナルかつ芸術的な仕上がりとなっている。
また、落選者続出で既に入手困難と話題になっている同ライブのチケットの券売スケジュールも新たに発表され、現在受け付け中のローソンチケット先行に加えて、イオンカード先行と、さらにローソンチケット2次先行も行われることが解禁された。
■OSRIN(PERIMETRON) コメント
櫻の5年という節目に
過去ではなく行く末を想像しにいきました
20年後まだ櫻が咲いているのであれば
この時代の彼女たちは白の創世記だと思う、
どうかいつまでも一本が咲きほこってくれ
そう残るように祈りを込めました
【撮り下ろし写真】ソロカットも！まるで姉妹のような櫻坂46メンバー
今回のキービジュアルを手掛けたのは、クリエイティブチーム・PERIMETRONのOSRIN氏。櫻坂46とタッグを組むのは、2023年に六本木ミュージアムにて開催した櫻坂46の展覧会『新せ界』以来、約2年半ぶりとなる。
また、落選者続出で既に入手困難と話題になっている同ライブのチケットの券売スケジュールも新たに発表され、現在受け付け中のローソンチケット先行に加えて、イオンカード先行と、さらにローソンチケット2次先行も行われることが解禁された。
■OSRIN(PERIMETRON) コメント
櫻の5年という節目に
過去ではなく行く末を想像しにいきました
20年後まだ櫻が咲いているのであれば
この時代の彼女たちは白の創世記だと思う、
どうかいつまでも一本が咲きほこってくれ
そう残るように祈りを込めました