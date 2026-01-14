『ばけばけ』ヘブンの姿はどこにも見当たらない 第74回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第74回（15日）の場面カットが公開されている。
前回は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）に引っ越し祝いをしたいと、続々と訪問客が増える松野家。そんな中、知事の江藤（佐野史郎）が訪問。記事通り、美しい正座で江藤を迎えるヘブンに、江藤は大感銘。集まった訪問客たちに、ヘブンは立派な日本人だと太鼓判を押す。さらに訪問客が増えていくある日のこと。ヘブンが予定の時間を過ぎても家に帰ってこない。トキは、先日立ちくらみで倒れたヘブンの様子を思い出す。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）が山橋薬舗にいると知ったトキ（高石あかり）は、探しに訪れる。しかし、中には山橋（柄本時生）のみでヘブンの姿はどこにも見当たらない。山橋の様子に違和感を覚えるトキだったが、がらんどうの店内にヘブンの痕跡は見つからない。いったいヘブンはどこに消えたのか？家に帰ったトキを、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）が励ますが、司之介のある一言にトキの不安が加速する。
