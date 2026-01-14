小倉優子、息子とカレー作り 成長した5歳三男に反響「もうこんなに大きくなったんですね」「包丁さばきかっこいい」
タレントの小倉優子（42）が12日、自身のブログを更新。エプロン姿で三男（5）が料理をする様子を公開した。
【写真】「もうこんなに大きく」小倉優子が公開した、エプロン姿でエリンギを切る5歳三男
小倉は「三男が大好きなカレーを一緒に作ります」とつづり、エプロンを身にまといエリンギを切る姿を掲載。写真からは、真剣な様子が伝わってくる。
食材について「チキン、玉ねぎ、茄子、エリンギ、トマトのカレーです！」と説明し、野菜たっぷりなお手製カレーを紹介した。
コメント欄には「包丁さばきかっこいい」「美味しそうですね」「可愛い」「もうこんなに大きくなったんですね」などの声が多数寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
【写真】「もうこんなに大きく」小倉優子が公開した、エプロン姿でエリンギを切る5歳三男
小倉は「三男が大好きなカレーを一緒に作ります」とつづり、エプロンを身にまといエリンギを切る姿を掲載。写真からは、真剣な様子が伝わってくる。
食材について「チキン、玉ねぎ、茄子、エリンギ、トマトのカレーです！」と説明し、野菜たっぷりなお手製カレーを紹介した。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。