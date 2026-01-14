カンボジアにある特殊詐欺の拠点で去年11月、現地当局に拘束された日本人の男女13人が日本に移送され、警視庁に逮捕されました。

記者

「カンボジアで拘束された男女が成田空港に到着しました」

詐欺の疑いで逮捕されたのは、いずれも住居・職業不詳の高山優也容疑者（30）と永田翔一郎容疑者（33）を含む20歳から63歳までの男女13人です。

13人は去年10月から11月にかけて相模原市に住む60代の女性に対し、警察官を装って電話をかけ、現金あわせて1100万円をだまし取った疑いがもたれています。

13人は女性に対してこう、うその電話をかけていました。

「マネロンの犯人としてあなたを捜査する。紙幣の調査をするので、現金を振り込む必要がある」

警視庁によりますと、13人はカンボジアの南東部バベットにある高級住宅に拠点を置く「かけ子グループ」とみられ、去年11月上旬、カンボジア当局に拘束されました。

警視庁は13人が他にも十数件の事件に関わり、同様の手口でおよそ5000万円をだまし取ったとみて捜査しています。