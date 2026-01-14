西武へＦＡした桑原将志外野手の人的補償として移籍が決まった古市尊捕手が１４日、横浜市内の球団事務所で入団会見に出席した。

西武球団から移籍の知らせを受けた時は、地元に帰省し練習中だったという。「自分だと思っていなかったので、びっくりした」と振り返り、「もう１回頑張ろうと思った。チャンスでもあるとは思う。投手陣の皆さんとのコミュニケーションは１からになりますが、信頼を勝ち取れるように」と意気込みを語った。

会見に同席した木村球団社長は「肩を中心とした守備力の高さ、人間性含め、長い間、強いチームであり続けるために力を発揮してくれる選手」と、ディフェンス力と伸びしろへの魅力を口にした。正捕手の山本をはじめ、若手の松尾、ベテランの戸柱ら捕手陣の層は厚いが、古市は「素晴らしいキャッチャーが多い。守備を評価していただいているので、そこでしっかり勝負していきたい」とし烈な争いに割って入るつもりだ。

また、ＤｅＮＡのイメージを聞かれると「ファームで対戦しましたが、粘り強く、終盤に追い付かれたりとか、粘り強い印象」。新天地となる横浜については「正直、都会だなと思いました」と笑顔を見せていた。