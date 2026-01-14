交換相手に衝撃…殿堂入り候補がトレードで放出　34歳は復活期待も「もし昨季並みの数字しか残せないのであれば…」

トレードされたアレナドの交換相手が衝撃だった(C)Getty Images

ダイヤモンドバックスは現地時間1月13日、トレードでカージナルスから通算353本塁打を誇るノーラン・アレナドを獲得したことを発表した。

34歳の大物内野手の交換相手は22歳の若手右腕ジャック・マルティネスで、『MLB公式サイト』は「マルティネスは2025年ドラフト8巡目指名の選手で、カージナルスのプロスペクト（有望株）トップ30にも入っていない選手だ」と伝えている。

10度のゴールドグラブ賞と5度のシルバースラッガー賞にも輝き、将来の米野球殿堂入り候補でもあるアレナドと、トッププロスペクトでもないドラフト8巡目の若手投手1人による衝撃的なトレードとなった。

同サイトは「カージナルスとそのファンにとって、26年シーズンを迎えるにあたっての最大の懸念事項の一つは、2月のスプリングトレーニング開始時にまだアレナドがロースターに残っていることだった。なにしろ、昨年もトレード交渉が失敗に終わった末、アレナドが気まずい雰囲気のままフロリダ州ジュピターのキャンプ地へ現れるという事態が起きたばかりだったからだ」と、昨年もトレード候補に挙げられながら、結局残留していた経緯があったことを説明。