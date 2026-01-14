宮本茉由“菜穂”、戸塚祥太“徹”との距離を近づけ…『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第2話【あらすじ】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30）の第2話が14日深夜に放送される。
【場面写真】怪演！照明に照らされ不気味な笑顔を浮かべる宮本茉由
綾香(片山萌美)と一夜を共にした省吾(猪塚健太)は、翌朝、左手薬指から結婚指輪が消えていることに気づきがく然とする。会議室に呼び出し綾香を問いただすも翻弄され、指輪の行方はつかめない。
一方、連絡がないまま一晩帰ってこなかった省吾を心配しつつも不安を募らせる菜穂(宮本)は、再会した元恋人・徹（戸塚祥太）の変わらぬ優しさに心の安らぎを感じ始め、2人の距離は次第に近づいていく。
