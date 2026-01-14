ロッテの藤原恭大外野手（２５）が１４日、沖縄県内で６日からレッドソックス・吉田正尚らと行う自主トレ先でオンライン取材に応じ、今季の目標を掲げた。「首位打者を獲りたいですね」と初タイトルに意欲。さらに目指す盗塁数を「３０個」と掲げた。

昨季は７年目で初の規定打席数に到達。自己最多の１０７試合に出場し、打率２割７分１厘、４本塁打、２４打点。盗塁数も自己最多の１５という成績だった。新シーズンに向けて「レギュラーになるか中途半端になるかの境目だと思う。１年活躍すればレギュラーと呼ばれる感じになる。他を寄せ付けない活躍をしたい」と決意表明した。

この日は午前中はウエートトレ、午後は打撃練習と精力的に体を動かした。パワーアップを心がけ「８５、６キロを目標に。筋肉量も７０から７１を目標にしたい」と５キロほどの増量に挑戦。「パンとか麺類とらないようにしている。去年と比べてだいぶこだわっている」と食事にも注意を払って肉体改造に励む。

目標に掲げたタイトル奪取。「首位打者は（西川）史礁も獲りたいといっていたので争いたい。強いチームはタイトル争いをチーム内でやっている。切磋琢磨（せっさたくま）も大事だなと思います」と目をぎらつかせた。サブロー監督が走塁を重視する中で今季の倍となる３０盗塁を狙う。「走れる人が多いので盗塁にしても走塁にしても足を絡めないと」と足で得点源となる思いだ。

「勝たないと楽しくないなっていう。ファンのみなさんもそうだと思いますけど、去年は楽しいと言えるシーズンじゃなかった。勝って楽しい、結果残して楽しい、そこにこだわってやっていきたい」。吉田からも「全試合出場、キャリアハイ」とエールを送られた。レベルアップして、チームにファンに勝利をもたらす。