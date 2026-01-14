スペイン１部の名門レアル・マドリードがシャビ・アロンソ監督（４４）を解任し、波紋が広がっている。ブラジル代表ＦＷビニシウスやフランス代表ＦＷキリアン・エムバペといったスター軍団を率いる難しさが浮き彫りになる中、元ＵＦＣライト級王者でレジェンドのハビブ・ヌルマゴメドフ（ロシア）が持論を展開し、Ｒマドリードの対応を批判した。

ヌルマゴメドフはインスタグラムのストーリーでＳＮＳでシャビ・アロンソ監督を称賛し、支持を表明した。「体育館にでも、グラウンドでも、違いはない。格闘家でもサッカー選手でも、指揮を執るのはヘッドコーチだ。しかし、チーム内に全員が要求を満たさないような雰囲気が蔓延しているなら、それは間違いなく間違った方向だ」と指摘。

「シャビ・アロンソは、現時点で世界トップ３に入る監督の一人だと思う。このチームが彼のもとでうまく機能しなかったのなら、選手を替えるべきであって、監督を替えるべきではない。レアル・マドリードのこのメンバーを、他の監督がうまく扱えるとは到底思えない。気まぐれな選手たちは排除すべきだ」と、選手ではなく監督解任という手続きをとったクラブを非難し、シャビ・アロンソ氏をほめたたえた。

格闘技界のトップ選手にとっても興味深い騒動のようだ。