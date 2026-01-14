【紀ノ国屋】ねこグッズ続々、スイーツポーチや保冷巾着など限定アイテムを発売

紀ノ国屋は、2月22日の「猫の日」を前に、全国の店舗および公式オンラインストアで、猫モチーフのスイーツやバッグを発売する。

ラインアップは、猫のシルエットがかわいらしい「保冷巾着」をはじめ、猫の顔ポケットに収納できる「コンパクトバッグ」、焼き菓子を詰め合わせた「ねこスイーツポーチ」、猫の顔や肉球をかたどったクッキーなど、見た目にも楽しい商品がそろう。

紀ノ国屋「猫の日」商品の一部

店舗では1月20日から、公式オンラインストアでは1月19日20時から販売を開始。ただし、一部商品は発売日が異なる。

商品ラインアップ(価格はすべて税込)

・ねこのスイーツポーチ(ローズピンク／ピスタチオグリーン／ライラック)各1,652円

・ねこミニスイーツバッグ(クロネコ／トラネコ／ハチワレ)各842円

・ねこクッキーアソート(6枚入り572円、14枚入り1,058円)

・保冷巾着(白猫／黒猫／ハチワレ／三毛猫)各2,499円

・コンパクトバッグ(エキゾチック／茶トラ／クロ)各2,200円

■ねこミニスイーツバッグ(クロネコ／トラネコ／ハチワレ)

ねこのチャームが付いたミニバッグに、ねこの顔型クッキー(ココア)2枚と、バウムクーヘン(プレーン)を詰め合わせた。バッグのサイズは縦約7cm×横約13cm×マチ約5.5cm。

ねこミニスイーツバッグ(クロネコ／トラネコ／ハチワレ)

■ねこのスイーツポーチ(ローズピンク／ピスタチオグリーン／ライラック)

ねこのしっぽチャーム付きポーチに、ねこの顔型クッキー(プレーン・ココア・ごま)各1枚、肉球型クッキー(いちご)2枚、バウムクーヘン(チョコ)1個をセット。チャームは取り外し可能。サイズは縦約8cm×横約16cm×マチ約5cm。

紀ノ国屋「ねこのスイーツポーチ ローズピンク」

紀ノ国屋「ねこのスイーツポーチ」ライラック／ピスタチオグリーン

■ねこクッキーアソート(6枚)

個包装のねこ型クッキー詰め合わせ。「プレーン」「ココア」「ごま」が各2枚入っている。

ねこクッキーアソート(6枚)

■ねこクッキーアソート(14枚)

ねこのおうち型ボックスに、ねこ型クッキー(プレーン・ココア・ごま)各3枚と、いちご味の肉球型クッキー5枚を詰め合わせた。すべて個包装。

ねこクッキーアソート(14枚)

■保冷巾着(白猫／黒猫／ハチワレ／三毛猫)

猫の顔をかたどった保冷巾着。お弁当や小物の持ち運びに便利で、やわらかな手触りの素材を使用している。前面に猫の顔、背面には紀ノ国屋のロゴをデザイン。サイズは縦約19cm×横28cm×マチ12cm。公式オンラインストアでは1月26日20時、店舗では1月28日から販売予定。

保冷巾着(白猫／黒猫／ハチワレ／三毛猫)

紀ノ国屋「保冷巾着 ハチワレ」

■コンパクトバッグ(エキゾチック／茶トラ／クロ)

猫の顔ポケットに本体を収納できるエコバッグ。肉球イラストと、やわらかな耳の触り心地がポイント。サイズは縦約31.5cm×横47cm×マチ29cm。公式オンラインストアでは1月26日20時、店舗では1月28日から販売予定。

コンパクトバッグ(エキゾチック／茶トラ／クロ)

紀ノ国屋「コンパクトバッグ 茶トラ（猫）」

紀ノ国屋「コンパクトバッグ エキゾチック（猫）」

なお、商品ごとの取り扱い店舗は、公式オンラインストアの各商品ページで確認できる。

「紀ノ国屋のねこコレクション」特集ページ