「今日好き」参加JK、美文字で新年の抱負披露「達筆でびっくり」「ギャップがたまらない」と反響
【モデルプレス＝2026/01/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。新年の抱負を綴った習字を公開した。
【写真】「今日好き」参加JK「達筆でびっくり」“彼氏作る”など書かれた習字
佐藤は「習字した」と綴り、自身が書き上げた複数の習字作品に囲まれた姿を投稿。チェックのスカートにカーディガンを合わせた制服スタイルで、「有言実行」と「初心忘れず」の2枚を手にしたショットを披露した。ほかにも「感謝」「挑戦」「彼氏作る」「恋愛上等」といった作品も並び、どの文字も力強く整っている。
この投稿に、ファンからは「達筆でびっくり」「現役JKらしい言葉に笑った」「多才」「可愛いのにかっこいい字のギャップがたまらない」「前向きな言葉ばかりで素敵」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
