多部未華子、“頑張りたくない人間”を自称「ぜーんぶ丸投げしたいです」気持ちを奮い立たせる方法明かす
【モデルプレス＝2026/01/14】女優の多部未華子が1月14日、都内で開催されたタックスナップ新CM発表会に出席。自身について「頑張りたくない人間」と語った。
【写真】多部未華子、美脚ちらり 上品なグリーンシャツ＆スカート姿
淡いグリーンのシャツとスカートに身を包み登場した多部は、同サービスの「頑張らなくていい確定申告」というキーワードについて「年も明けて早々、確定申告という言葉に追われるという意識があった」とした上で、「『頑張らなくていい』ってどういうことなんだろうと、まずそこに興味をとても持ちました」とコメント。「やはり確定申告って聞くと『大変なんじゃないか』とか『失敗したらどうしよう』とか、時間をちゃんと作ってやらないと、向き合わないと、という気持ちになる」と言い、「私は割と苦手なので、そういうタイプなんですけど『頑張らなくていい』というすごく寄り添ってくれる言葉で、とてもいい」と続けた。
また、「私、頑張りたくない人間なので、と言ったらあれですけど（笑）、あまり無理をしなくていいことがあるのであれば、なるべく無理をしたくない、頑張りたくないというタイプ」とぶっちゃけ。さらに「私はどちらかというと、頑張りたくない人です」と重ね、「家事は全般苦手なので、できればこのアプリのように、『丸投げしてもいいよ』と誰かが言ってくれたら『ありがとう』ってすぐに返せるくらい、頑張りたくないですね」と続けた。
具体的に丸投げしたいことを聞かれると、「ほとんどなんですけれども、家事。やっぱり日々の献立もそうですし、お洗濯、畳むとか回すとかも丸投げしたい。干すとか、そういうのを全部。ぜーんぶ丸投げしたいです」と断言。そんな“頑張りたくない”多部が、普段はどうやって気持ちを奮い立たせているのかという質問には「重い腰を上げて、頑張った夜にはゆっくり温かいお風呂に入る時間を設けようと思って、『そのために今日1日頑張ろう』と思って、朝起きます」と答えた。
さらに「私はなんでもかんでも丸投げしたいくらい不器用な人間なので、なるべく自分がやれることを、きちんとタスクをこなして、1時間でも2時間でもゆっくりする時間が家で作れたら『今日も無事に終えた』と思う」と語った。（modelpress編集部）
◆多部未華子、“頑張りたくない人間”を自称
◆多部未華子、丸投げしたい家事は「洗濯」
