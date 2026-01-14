『Xフライドポテト ベビースターラーメンチキン風味』を新発売/「ベビースターラーメン」とのおトクなセット割引も実施!

ミニストップは1月16日、「Xフライドポテト」とおやつカンパニーの「ベビースターラーメン」がコラボレーションした『Xフライドポテト ベビースターラーメンチキン風味』を国内店舗(2025年12月末現在:1,760店)で発売する。数量限定のため、なくなり次第終了。

さらに、おトクなセット割引や、ミニストップアプリ限定で「おやつカンパニーお菓子詰め合わせ」が抽選で20人に当たるキャンペーンも実施する。

◆『Xフライドポテト ベビースターラーメンチキン風味』

価格:税込375.84円

エネルギー:337kcal

X状にカットすることで独特のサクサク、ホクホク食感に仕上げた「Xフライドポテト」に、「ベビースターラーメンチキン味」をイメージしたチキン風味パウダーをかけて食べる商品。専用容器に、チキン風味パウダーと紙袋を添えて提供する。専用容器が終了した場合は、通常容器で提供する。

※追加のトマトケチャップは別売り(税込20.52円)。

Xフライドポテト ベビースターラーメンチキン風味

〈おトクなセット割引〉

2026年1月16日〜1月29日までの間、おトクなセット割引を実施する。『Xフライドポテト ベビースターラーメンチキン風味』と「ベビースターラーメンチキン味Big」をセットで購入すると、1セットにつき本体価格から22円引きとなる。

おトクなセット割引も

〈ミニストップアプリ限定のキャンペーン〉

2026年1月16日〜1月30日までの間、ミニストップアプリの会員バーコードを提示の上、『Xフライドポテト ベビースターラーメンチキン風味』を購入すると、おやつカンパニーお菓子詰め合わせが抽選で20人に当たる。

ミニストップアプリ限定のキャンペーン