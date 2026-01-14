SHARP Blogより（URL：https://blog.jp.sharp/2026/01/09/55653/）

シャープは、自社の様々な話題を取り上げる公式ブログ「SHARP Blog」を更新。2026年1月1日で誕生から25年を迎えるテレビ“AQUOS”の第1号機誕生前後の歴史や、歴代の代表モデルを紹介する記事を掲載した。

記事では、AQUOS誕生以前の段階から、世界初の壁掛けテレビ「液晶ミュージアム」(1991年)や世界初のデジタルハイビジョン放送対応28型液晶テレビ(2000年)など、最先端技術を使った革新的製品を商品化していたことを紹介。

また、風呂敷に包んだブラウン管テレビを「20世紀に置いてゆくもの」、液晶テレビを「21世紀に持ってゆくもの」と記した広告や、着物姿の吉永小百合さんがAQUOS第1号「C1シリーズ」を片手にした当時の広告を掲載。

ほかにも“亀山モデル”や45型フルHDテレビ、世界初のBDレコーダー内蔵液晶テレビ、4原色パネル搭載の“AQOUSクアトロン”などの懐かしモデルが取り上げられている。