１４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１２．６６ポイント（０．３１％）安の４１２６．０９ポイントと続落した。

相場の過熱感が意識される流れ。上海、深セン、北京の各証券取引所は１４日、中国証券監督管理委員会の承認を受け、投資家が信用取引で証券を買い付ける際の最低保証金比率を従来の８０％から１００％へ引き上げると発表した。指数は取引時間中に前日の高値を超え、およそ１０年半ぶりの高値水準で推移していたが、後場に入り利益確定売りが優勢となっている。一方、１４日公表された１２月の中国貿易統計では、米ドル建ての輸出と輸入が予想を大幅に上回り前月から改善。中国経済の先行きも楽観されている。（亜州リサーチ編集部）

銀行・保険株が下げを主導。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）と中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）がそろって１．７％安、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．５％安、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が３．２％安、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が２．８％安で引けた。

医薬株もさえない。東魯抗医薬（６００７８９／ＳＨ）が２．１％、津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が１．８％、河南太龍薬業（６００２２２／ＳＨ）が１．５％、北京福元医薬（６０１０８９／ＳＨ）が１．２％ずつ下落した。不動産株、エネルギー株、公益株、消費関連株、自動車株、インフラ関連株、運輸株、メディア関連株なども売られている。

半面、ハイテク株の物色は続く。光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）が８．０％高、フィンテック大手の恒生電子（６００５７０／ＳＨ）が６．８％高、通信機器メーカーの東方通信（６００７７６／ＳＨ）が６．０％高、インターネット・セキュリティーの三六零安全科技（６０１３６０／ＳＨ）が３．３％高、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が３．１％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、国産汎用プロセッサーで知られる龍芯中科技術（ルーンソン・テクノロジー：６８８０４７／ＳＨ）が１０．５％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は２．１％上昇した。そのほか、非鉄・産金株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．２８ポイント（０．１１％）高の２５８．０５ポイント、深センＢ株指数が３．７４ポイント（０．２９％）安の１２６７．４２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）