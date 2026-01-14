ブルージェイズのアーニー・クレメント内野手（29）が今年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として出場することが決まった。13日（日本時間14日）、WBC公式X（旧ツイッター）などで発表された。

クレメントは2017年のMLBドラフト4巡目（全体132位）でインディアンス（現ガーディアンズ）から指名され、21年にメジャーデビュー。アスレチックスを経て、23年からブルージェイズでプレーし、24年からレギュラーに定着した。

昨季は157試合で打率・277、9本塁打、50打点。昨年のポストシーズン（PS）では通算30安打を放ち、同一PSのメジャー最多記録を樹立する活躍でブルージェイズのワールドシリーズ進出に貢献した。

内野複数のポジションを守れるユーティリティープレーヤー。米国代表の内野は一塁にハーパー（フィリーズ）、二塁にチュラング（ブルワーズ）、遊撃にウィット（ロイヤルズ）、三塁にヘンダーソン（オリオールズ）と豪華な顔ぶれが名を連ねているが、短期決戦では複数ポジションを守れる選手は貴重な存在となりそうだ。