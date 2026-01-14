Æ£ËÜÈþµ®¡¡¡Ö¸µµ¤¤¬¤¢¤ë»þ¤·¤«ºî¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¹ðÇò¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¸µµ¤¤¬¤¢¤ë»þ¤·¤«ºî¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¿ÎÈþ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤ªÊÛÅö¤Î¤ªÇº¤ß²ò¾Ã¡¢Ä¶´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¤ª¤«¤º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÉáÃÊºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ëÃæ¡¢Æ£ËÜ¤âÀ¸Õª¾Æ¤ÊÛÅö¤ò¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤¬¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿´¶À¨¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢²£ß·²Æ»Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ºÌ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥Þ¥ÈÆþ¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È²«¿§¤È¡£¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤âºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ïºî¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£ÃæÂ¼¤â¡Ö°Î¤¤¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ëÃæ¡¢²£ß·¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥Ý¥Æ¥µ¥éºî¤ë¤Î¤·¤ó¤É¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï°ÊÁ°¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤¬À¨¤¤ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£¤Þ¤º°ò¤ò1²ó¡¢¥Á¥ó¤Ê¤ê¡¢¾ø¤·¤¿¤ê¤È¤«¤·¤ÆÄÙ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤·¡¢¥¥å¥¦¥ê¤È¤«¡¢¥Ï¥à¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¤«¤âÊÌ¡¹¡Ê¤Ë½èÍý¤¬É¬Í×¡Ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥µ¥Ö¤¸¤ã¤ó¡£¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¥á¥¤¥ó¤¸¤ã¤ó¡£¡Ê¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ï¡Ë¥µ¥Ö¤¸¤ã¤ó¡£¤¤¤¤¥µ¥Ö¥á¥Ë¥å¡¼¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡£¤À¤«¤é¸µµ¤¤¬¤¢¤ë»þ¤·¤«ºî¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÃæÂ¼¤¬¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤µ¡¢½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤â¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¤¤¤±¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï13ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢5ºÐ¤Î¼¡½÷¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï13ºÐ¡¢10ºÐ¡¢6ºÐ¤Î3¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢²£ß·¤Ï5ºÐ¡¢4ºÐ¡¢2ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¡£