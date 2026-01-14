プロ野球・西武は14日、フアン・コルニエル選手と育成契約を締結したことを発表しました。

コルニエル選手はドミニカ共和国出身で2002年10月2日生まれの23歳。身長は188センチ、体重は88キロで、右投両打の内野手です。前年はMLB・ダイヤモンドバックスの3Aチームであるリノ・エーシズなどでプレーしていました。

広池浩司球団本部長は「強肩を備えた両打ちの内野手でショートとセカンドを専門とした守備の能力が際立つ選手です。打撃では野手の間を鋭く抜く打球が特徴です。技術面が少し向上すれば飛躍できる可能性があると評価しています」と紹介。「スカウトからも『あと一歩で飛躍できる段階にある』との報告を受け、獲得を決めました」と期待を寄せています。

コルニエル選手は契約に際し、球団を通してコメントを発表。「ライオンズの一員としてプレーする機会をいただき、大変光栄に思います」と感謝を述べた上で「チームメートやコーチから多くを学びながら、チームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。ファンの皆様に信頼していただける選手になれるよう精進します」と意気込みを語りました。