新潟県を含む北陸地方では１月２０日頃から、かなりの低温と大雪のおそれがあるとして新潟地方気象台が注意を呼び掛けています。



１３日に発表された「低温と大雪に関する早期天候情報」によりますと、１月２０日頃から５日間の平均気温が平年差より２．０℃以上、低くなる見込みです。



また北陸地方では２０日頃から５日間の降雪量が平年に比べ２１２％以上になる見込みです。



１９日頃までは寒気の影響を受けにくいため気温は高い日が多く、かなり高い日もありますが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため気温は低い日が多く、２０日頃からはかなり低くなる可能性があるとしています。





また、２０日頃からは降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結などに注意するとともに、除雪などの対応にも注意してください。今後の最新の気象情報にもご注意ください。以下は、この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値です。＜北陸地方の主な地点の５日間降雪量平年値＞相川 ５センチ新潟 １２センチ津川 ４３センチ長岡 ３４センチ守門 ６４センチ高田 ３０センチ関山 ６１センチ津南 ６９センチ伏木 １９センチ富山 １９センチ砺波 ２９センチ猪谷 ４３センチ輪島 １０センチ七尾 １４センチ金沢 １２センチ白山河内 ３７センチ福井 １５センチ九頭竜 ４６センチ敦賀 ９センチ小浜 １２センチ※画像：気象庁ホームページより