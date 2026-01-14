【早期天候情報】北陸地方は1月20日頃から低温・大雪のおそれ 気温の変動大きく注意《新潟》
新潟県を含む北陸地方では１月２０日頃から、かなりの低温と大雪のおそれがあるとして新潟地方気象台が注意を呼び掛けています。
１３日に発表された「低温と大雪に関する早期天候情報」によりますと、１月２０日頃から５日間の平均気温が平年差より２．０℃以上、低くなる見込みです。
また北陸地方では２０日頃から５日間の降雪量が平年に比べ２１２％以上になる見込みです。
１９日頃までは寒気の影響を受けにくいため気温は高い日が多く、かなり高い日もありますが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすいため気温は低い日が多く、２０日頃からはかなり低くなる可能性があるとしています。
農作物の管理や水道管の凍結などに注意するとともに、除雪などの対応にも注意してください。今後の最新の気象情報にもご注意ください。
以下は、この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値です。
＜北陸地方の主な地点の５日間降雪量平年値＞
相川 ５センチ
新潟 １２センチ
津川 ４３センチ
長岡 ３４センチ
守門 ６４センチ
高田 ３０センチ
関山 ６１センチ
津南 ６９センチ
伏木 １９センチ
富山 １９センチ
砺波 ２９センチ
猪谷 ４３センチ
輪島 １０センチ
七尾 １４センチ
金沢 １２センチ
白山河内 ３７センチ
福井 １５センチ
九頭竜 ４６センチ
敦賀 ９センチ
小浜 １２センチ
※画像：気象庁ホームページより