「めっちゃ上手くてビックリ」本田翼が羽子板に書き初めした言葉とは？ 「達筆ですね」「味のある字」
俳優の本田翼さんは1月13日、自身のInstagramを更新。新年初投稿で書き初めを披露し、反響を呼んでいます。
【動画】羽子板に書き初めした本田翼
ファンからは「達筆ですね！」「めっちゃ上手くてビックリ」「味のある字!!」「信頼大事ですね」「不労所得www」「羽子板に何か書いてる姿も可愛い」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】羽子板に書き初めした本田翼
「お正月っぽいスポーツしようということで」本田さんは「遅くなりましたが新年あけましておめでとうございます」とつづり、1本の動画を投稿。「お正月っぽいスポーツしようということで羽子板を」「書き初めもできて満足」とあるように、友人たちと公園で羽子板に書き初めをする様子を公開しました。本田さんがしたためた言葉は「信頼」。友人たちも「不労所得」「心の安定」など思い思いの言葉を書いています。
ホームパーティーの様子も公開2025年12月30日の投稿では、休日のホームパーティーの様子を動画で公開した本田さん。「おいしいおいしいごはんとともだちとたくさんゲーム こういう過ごし方が1番すきです」と明かしています。本田さんのプライベートが気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)