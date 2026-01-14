Photo: ギズモード・ジャパン

小ささは、正義。

CESではさまざまなメーカーのさまざまな充電器が展示されていました。その中でも特に「こいつぁインパクトすげえ…」と僕らが震えたのがこちら。

Rolling Squareというメーカーの充電器「SUPERTINY」の100Wモデルです。

すでに先行して小型の65Wモデルが販売されていますが、新たに100Wモデルが追加されるみたいですね。

スペック上の寸法は52×35×36.6mm。数字で見るとイマイチ伝わりにくいと思うので、手に載せてみましょう。

Photo: ギズモード・ジャパン

あらかわ！ ちっさいですねー。では、さらによく分かるように指で摘んでみましょう。

このサイズで100w！ pic.twitter.com/CyJ3uXDHoR - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) January 7, 2026

ちっっっさいなこれ！

と、触れば触るほどその小ささにビビります。

Photo: ギズモード・ジャパン

1ポートだけのシンプルな構成ですけど、プラグはちゃんと折りたたみの格納式。このボディの中にどうやって詰め込んでいるのかさっぱりわからんですね…。

なんなら65Wです！と言われても納得できるレベルだし、これで100W出るっていうんだから（常時出るか検証してみたいですね！）、インパクトがすごい。

実際、CESでは各社いろんなアダプタを展示していましたけど、このSUPERTINYを見たあとだと物足りなかった。とお伝えしておきます。

早く日本で出てほしい！ 小ささは正義だよね。

Source: Rolling Square