CT¸¡ºº¸å¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ä´ó¤êÅº¤¦À¼Â³¡¹
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿´õÎÉÍü¤µ¤ó(¤¤é¤ê¡¢45)=²Æì½Ð¿È=¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÂ±¡¤ÇCT¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖÂ¤±ÆºÞ¤òÅÀÅ©¤¹¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎÃæ¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÇ³¤¨¤ëÍÍ¤ËÇ®¤¯¤Ê¤êÂ©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÃ¦ÎÏ´¶¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬Á´¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼Ö°Ø»Ò¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¿²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸¡ºº¸å¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤¿¤ï¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö°Õ¼±¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤â¡¢Æ±¤¸ÍÍ¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö´õÎÉÍü¤µ¤óÆü¡¹¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢1998Ç¯)¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ç¶µ»Õ¤Îµ´ÄÍ±ÑµÈ(È¿Ä®)¤ÈºÇ½é¤ËÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ëÀ¸ÅÌ¡¦¿å¼ù¥Ê¥Ê¥³¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£99Ç¯¤Ë¤ÏkirariÌ¾µÁ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£2000Ç¯¤Ë»ÒµÜ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áµÙ¶È¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂæÏÑ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥¬¥ó¤ò¸øÉ½¡£2ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢7·î¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤â¸øÉ½¡£2Æü¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£