¡¡´éÃæ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤Ã¤¿ºî²È¤ÇYouTuber¡¦±»ÅÄ½ã»Î(46)¤Îà¥¿¥È¥¥¡¼¤Ê¤·á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±»ÅÄ¤ÎºÊ¡¦Îï»Ò¤µ¤ó¤¬X¤Ë¼ã¤¤º¢¤ÎÉ×¤ÈAI²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¡¦GACKT(²Æì¸©½Ð¿È)¤Î´é¼Ì¿¿¤ò2ËçÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¼ã¤¤»þ¤ÎÈ±·¿¤¬ai¥¬¥¯¥È¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¤ÎÈ±·¿¤ÎÎà»÷ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÏÅö»þ20ÂåÁ°È¾¤Î±»ÅÄ¤¬»¨»ï¡ÖTATTOO BURST¡×(¥³¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢2013Ç¯1·î¹æ¤òºÇ¸å¤ËÇÑ´©)¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÁÇ´é¤ÇÅá¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼ã¤¤º¢¤Î¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¤ä¡ª¡×¡Öº£¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ë´éÃæËÏ¤À¤é¤±¤ÇÀÎ¤ÎÌÌ±Æ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¡ÖÉÝ¤¤ º£¤ÎÍ¥¤·¤½¤¦¤Ê±»ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÏ¤Ê¤¤¤È°õ¾Ý¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤è¤êÅá¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£