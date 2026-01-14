「僕はこの夜を忘れない」16歳FWが衝撃のローマデビュー！初タッチでゴール！愛してやまないアイドルは？「彼は完璧。最高だった」
イタリアの名門で新たなスターが誕生した。
現地１月13日に開催されたコッパ・イタリアのラウンド16で、ローマはトリノと対戦。チェ・アダムスに複数得点を許すなどし、２−３で接戦を落とした。惜しくも敗れたものの、期待の俊英アントニオ・アレーナが衝撃のデビューを果たした。
2009年２月生まれで現在16歳のストライカーは、１−２で迎えた80分から出場。ローマの一員として初めてピッチに立つと、わずか１分後だった。ウェズレイからのクロスに上手く反応し、ファーストタッチとなるヘッドで、ゴールを奪ってみせたのだ。
現地紙『Gazzetta dello Sport』紙によれば、強烈なインパクトを放ったアレーナは、熱い思いをこう明かした。
「本当に素晴らしい瞬間だ。少し緊張したけど、プレーに集中できた。ウェズレイが見事なクロスを上げてくれて、僕はすぐに得点できた。この夜を忘れないだろう」
さらに「これからも努力を続け、この調子で進みたい。今日のゴール後も、僕のマインドは変わらない。まだまだこれからだ」と謙虚に語ったアレーナにとってのアイドルは、元ブラジル代表のロナウド氏である。
「彼は完璧な選手だった。僕は多くのフォワードを見て学びたいと思っているけど、彼は最高だった。僕が誰に似ているか？僕は深い位置への攻撃が好きだけど、自分らしくあり、もっともっと強くなりたいと思っている」
アレーナはシドニー生まれで、オーストラリアとイタリアの二重国籍を持っており、両国の世代別代表でプレー経験がある。この先、どんなキャリアを歩むのか。新時代の逸材に注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デビュー直後、衝撃の初ゴール！
現地１月13日に開催されたコッパ・イタリアのラウンド16で、ローマはトリノと対戦。チェ・アダムスに複数得点を許すなどし、２−３で接戦を落とした。惜しくも敗れたものの、期待の俊英アントニオ・アレーナが衝撃のデビューを果たした。
2009年２月生まれで現在16歳のストライカーは、１−２で迎えた80分から出場。ローマの一員として初めてピッチに立つと、わずか１分後だった。ウェズレイからのクロスに上手く反応し、ファーストタッチとなるヘッドで、ゴールを奪ってみせたのだ。
「本当に素晴らしい瞬間だ。少し緊張したけど、プレーに集中できた。ウェズレイが見事なクロスを上げてくれて、僕はすぐに得点できた。この夜を忘れないだろう」
さらに「これからも努力を続け、この調子で進みたい。今日のゴール後も、僕のマインドは変わらない。まだまだこれからだ」と謙虚に語ったアレーナにとってのアイドルは、元ブラジル代表のロナウド氏である。
「彼は完璧な選手だった。僕は多くのフォワードを見て学びたいと思っているけど、彼は最高だった。僕が誰に似ているか？僕は深い位置への攻撃が好きだけど、自分らしくあり、もっともっと強くなりたいと思っている」
アレーナはシドニー生まれで、オーストラリアとイタリアの二重国籍を持っており、両国の世代別代表でプレー経験がある。この先、どんなキャリアを歩むのか。新時代の逸材に注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デビュー直後、衝撃の初ゴール！