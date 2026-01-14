「僕はこの夜を忘れない」16歳FWが衝撃のローマデビュー！初タッチでゴール！愛してやまないアイドルは？「彼は完璧。最高だった」

「僕はこの夜を忘れない」16歳FWが衝撃のローマデビュー！初タッチでゴール！愛してやまないアイドルは？「彼は完璧。最高だった」