紗栄子、弾丸で実家に帰省 祖母&父との2ショット公開「素敵な時間」「おばあちゃんも美人さん」
2児の母でタレント・実業家の紗栄子（39）が13日、自身のインスタグラムを更新。祖母＆父との2ショットを公開した。
【写真】「おばあちゃん可愛い」弾丸で実家に帰省した紗栄子＆祖母の2ショット ※7枚目
紗栄子は「先週、宮崎のおばあちゃんから電話がかかってきて『寂しい。会いたい。』と、珍しく弱気な発言をしていたので、週末に1泊で地元宮崎に帰ってきました」と報告。祖母と頬を寄せた仲むつまじい2ショットを披露している。
続けて「弾丸でしたが、おばあちゃんにも会えて、母親のお誕生日のお祝いもできて、父親とは足つぼマッサージにも行ったりして、好きなカフェにも行けたし、綾町にも行ってじゃがいもの収穫をさてせいただいたり、お馬さんにも会って、充実した時間を過ごしました」（原文ママ）と明かし、父親との2ショットや帰省先での写真や動画を複数投稿した。
コメント欄には「素敵な時間」「おばあちゃんも美人さん」「孝行できてよかったですね」「心が優しく温かい方」「おばあちゃん可愛い」などの声が多数寄せられている。
紗栄子は2007年11月、ダルビッシュ有投手（39／現・米大リーグ パドレス所属）と結婚。08年3月に長男（17）、10年2月に次男（15）が誕生するも、12年1月に離婚した。なお、長男は新人のモデル・道休蓮。
