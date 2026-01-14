浅野ゆう子、彩り華やかな“今年のおせち”を披露「本当に豪華」「真心の料理だね」 三段重仕様の器にバラエティ豊かな食材がズラリ
俳優の浅野ゆう子（65）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。正月に堪能した、三段重仕様の豪華なおせち料理の数々を披露した。
【写真】「本当に豪華」「真心の料理だね」浅野ゆう子が三が日に満喫したおせち料理
浅野は2日、3日、4日の投稿で、大阪の料亭によるおせち、各料理界の名シェフがコラボレーションし手がけたおせち、京都の料亭によるおせちと、“3パターン”のおせち料理を楽しんだことを報告。
どれも三段重仕様で、容器には伊達巻やかまぼこ、数の子、黒豆、煮物といった家庭でも定番の品に加え、あわびや伊勢海老、カニの爪といった豪華な食材も詰められている。
どのおせちもボリュームたっぷりかつ彩り華やかで、新年のおめでたい雰囲気をより一層盛り上げるような内容となっている。
浅野は「あぁ… 新しい年がやってきた…と、気持ちが引き締まります」「なんて贅沢な新年、三が日だったのでしょう」と“おせち三昧”の正月を振り返っていた。
これらの投稿に対し、コメント欄には「豪華なおせち料理ですね」「美味しそう〜」「本当に豪華 すごいです」「どれもこれも美味しそう」「真心の料理だね」「ゆう子さんのお家は来客が多いんですね」「よい年明けになりましたね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
