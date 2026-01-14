1月14日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、読売新聞の「衆院選「異例の短期決戦」で経済優先と両立へ…高市首相「決断したら最短で戦う」と周囲に決意」という記事を受けて大竹まことらがコメントした。

高市首相が検討する衆院選は２月８日投開票の日程が軸となる方向で、異例の短期決戦となる公算が大きくなった。２０２６年度予算案の審議への影響をできるだけ抑え、経済最優先とする政権運営方針との両立を図る狙いからだ。

首相が２３日に解散し、２月８日投開票とすれば、解散から投開票までは１６日間だ。岸田内閣時の２１年衆院選の際の１７日間の最短記録を更新する。

首相が「最速日程」にこだわるのは、２６年度予算案の審議への影響を最小限に抑え、経済対策を「最優先」とする基本方針との一貫性を保ちたいとの思いからだ。

首相は外交・安全保障や危機管理にも注力する姿勢を打ち出してきた。緊迫化するイラン情勢などの国際情勢を踏まえれば、「衆院選による『政治空白』は短いほどいい」（周辺）との意向もあるとされる。

大竹まこと「まぁ読売がどんどん記事書いてて、これもう投開票が史上最短16日間」

砂山アナ（アシスタント）「そうですね。 23日に国会招集で、もう8日に選挙ってことですから。投開票」

大竹「バンバン情報が出てくるけれども、まだ総理は解散とまでは言ってないですね」

砂山アナ「そうですね。名言はしてないですけど、裏がいろいろ動いてる様子ですね」

大竹「その裏も麻生さんとか鈴木幹事長とかは全然知らないと」

砂山アナ「知らない段階で報道が先に出たということですけど」

大竹「萩生田さんも知らないって言ってたね。そうすると本当の一部で総理がかなり綿密に自分で考えてっていうことになるね。その上でですね、あと2年9カ月はあるわけだよ」

砂山アナ「任期が」

大竹「普通に考えればやればいいじゃんと思うじゃん。だって2年9カ月はすったもんだしながらも続くわけだから。それをここで選挙して、もっと自民党衆議院を強固な形にしてやりやすくしようという思惑があるのかもしれないけども、正式には2年9カ月あるわけだよね。それでここで解散ってことになると、置き去りにした問題はどうすんだ？というのはみんな思うよね。経済の問題もそうだし、…物価高もそう。（円安は）１６０円？」

砂山アナ「昨日159円台に」

大竹「めちゃくちゃ高いわけだよ。で、この間の新聞ではあれだよね。給料の平均値。それが1995年は550万だったのが23年にはその中央値が420万。下がってる。しかも、年収400万円以下の人が49%。400万円以下の人が49%ということの意味は400万円の人もいれば、300万円の人も200万円台の人もいるっていう。そういう意味だよね。それでこれだけ円安で円安の上に物価高になってる。どうやって暮らすんだって、ここはもう必死なわけだよね。生活に追われて。それを差し置いてまで選挙をする。大丈夫かなと思うんだけど、しかも、今年度の予算案の可決は望めないから、暫定予算を組むわけでしょう。暫定予算を組んで、解散する。そういう問題を抱えつつ、日中間の問題はとうとうレアアースを輸入できなくなるかもしれないというギリギリのところまで来てる。これだけあって、市民がよっぽど今のあれじゃだめだとか解散してほしいとか、市民の声が上がってきたりすれば、また話は違うと思うけども、そういう声はあまり聞こえてこない。圭大郎くん、理由は何だと思えばいいの？」

砂山アナ「いわゆる少数与党になってますから、支持率が高いうちにできるだけ自民党の票、議席を増やしておけば、いろいろなことが進めやすくなる」

大竹「でも参議院はまだ少数与党のままだよ？」

砂山アナ「そうですね。ただいろいろ中国の問題もありますし、物価高も続いていますし、自身のスキャンダルも…政治資金に関してですね。というのも出てくる中で、ここで国会審議でマイナスが出る前にもうやってしまおうっていう判断があるんではないか」

大竹「予算委員会が開かれれば、ここは何質問してもいいという場だから、そこで突っ込まれるのがいろいろ自分の党にも自分にもあるかもしれないっていうことで、じゃあ解散総選挙って話になっちゃうね。あまり市民、国民の方を向いてるとは思えないんだけど、どうなんですか？」

砂山アナ「まあ経済優先というならば、選挙せずそのまま取り組んでいただきたいっていう部分もありますけど、一応この新聞通りでいくと、政治空白を少なくするために史上最短の期間で選挙を行うんですよ。という流れに持っていこうとしているということですね」